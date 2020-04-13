Главная Новости
13 апреля • обновлено в 12:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

155
Читать материал на украинском

По состоянию на 13 апреля в Днепре официально зафиксировано 18 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пятеро из этих людей выздоровели.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга 13 апреля медицинская директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета Днепра

Коронавирус

Коронавирус

Шесть пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Сейчас получено 93 отрицательные ответы от систем ПЦР.

"Сегодня – ровно месяц со дня, когда были введены карантинные мероприятия. Результаты показывают нам, что все не зря. Город держится. Мы имеем единичные случаи болезни, поэтому просим вас и в дальнейшем соблюдать карантин, быть в самоизоляции. Накануне и во время пасхальных праздников не создавайте скопления людей. Придерживайтесь гигиены и помните, что именно вы отвечаете за собственную безопасность и своих родных", – отметила Сальник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре подтвердили два новых случая коронавируса COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги