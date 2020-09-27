Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 27 сентября в Днепре коронавирусом заразились 3 488 человек, 19 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1 618 человек. 370 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Десять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 1 870 жителям Днепра. 55 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что достаточный уровень витамина D в организме человека может снизить риск заражения и смерти от коронавируса COVID-19.