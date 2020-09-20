Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:55, 20.09.2020

По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2533 человека, 45 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1057 человек. 296 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шесть заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, четверо из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1476 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 42 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе.

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Днепр Жизнь города

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