Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 14 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1930 человек, 15 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 666 человек. 220 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Девять заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1264 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 35 летальных случая.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что человек, болеющий гриппом, не может заразиться коронавирусом, между вирусами происходит "конкуренция".

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