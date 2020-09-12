Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Днепре коронавирусом заразился 1 891 человек, 29 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 648 человек. 224 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 243 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 34 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 150 тысяч. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3 103 новых больных.