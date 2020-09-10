Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:40, 10.09.2020

По состоянию на утро 20 июля в Днепре коронавирусом заразились 1789 человек, 51 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 626 человек. 228 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1163 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 33 летальных случая.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом пациенту иммунодепрессивных препаратов.

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Днепр Жизнь города

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