МоваЯзык

Топ-темы:

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
913
Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Коронавирус в Днепре. www.5.ua

По состоянию на утро 20 июля в Днепре коронавирусом заразились 1789 человек, 51 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 626 человек. 228 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них – на аппарате ИВЛ. Победить болезнь удалось 1163 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 33 летальных случая.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом пациенту иммунодепрессивных препаратов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

УкраинаДнепр
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Жизнь города