Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

София Ковнир Жизнь города 09:20, 3.09.2020 Обновлено: 09:22, 3.09.2020

По состоянию на утро 3 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1437 человек. За последние сутки положительный результат теста получили 38 днепрян.

На данный момент на лечении находится 490 человек. 232 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 947 жителям Днепра. 29 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые из Калифорнийского университета выяснили, что самыми вероятными распространителями коронавирусной болезни COVID-19 среди школьников могут быть старшеклассники.

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