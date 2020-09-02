Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:44, 2.09.2020

По состоянию на утро 2 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1399 человек, 31 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 485 человек. 239 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 914 жителям Днепра. 29 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боль в животе может быть ключевым признаком коронавирусной инфекции.

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Днепр Жизнь города

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