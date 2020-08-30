Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Днепре коронавирусом заразились 1267 человек, 27 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 440 человек. 201 пациент – стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 827 жителям Днепра.

С начала пандемии в Днепре зафиксировано 24 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. В последние несколько дней статистика не радует.

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