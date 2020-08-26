Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Коронавирус в Днепре. РБК-Украина
По состоянию на утро 26 августа в Днепре коронавирусом заразились 1129 человек. За последние сутки положительный результат теста получили 32 днепрянина.
На данный момент на лечении находится 341 человек. 161 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 788 жителям Днепра. 20 зараженных COVID-19 умерли.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности и инфицирования COVID-19 снижается во многих частях мира.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!