Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Коронавирус в Днепре. Слово и дело

По состоянию на утро 24 августа в Днепре коронавирусом заразился 1081 человек. За последние сутки положительный результат теста получили 18 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 375 человек. 175 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 706 жителям Днепра. 19 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 24 августа вступило в силу новое карантинное зонирование.

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