По состоянию на пятницу, 10 апреля, в Днепре официально подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели.

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Еще девять пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра. Всего в городе получено 78 отрицательных ответов от системы ПЦР.

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Кроме того, за минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 205 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 10 апреля в областной больнице имени Мечникова в Днепре врачи боролись за жизнь тяжелой пациентки с коронавирусной инфекцией.