Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:30, 22.08.2020

По состоянию на утро 22 августа в Днепре коронавирусом заразились 1034 человека, 27 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 308 человек. 140 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 706 жителям Днепра. 19 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

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Днепр Жизнь города

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