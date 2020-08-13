Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:55, 13.08.2020

По состоянию на утро 13 августа в Днепре коронавирусом заразился 821 человек. За последние сутки положительный результат теста получили восемь днепрян.

На данный момент на лечении находятся 170 человек. 86 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 650 жителям Днепра. 16 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что УЕФА исключил чемпиона Косова из Лиги чемпионов из-за коронавируса.

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Днепр Жизнь города

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