Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 09:40, 6.07.2020 Обновлено: 10:01, 6.07.2020

По состоянию на утро 6 июля в Днепре коронавирусом заразились 533 человека, четверо из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 88 человек. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Двое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 445 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19.

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