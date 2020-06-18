Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 18 июня в Днепре официально зарегистрировано 474 случаев заболевания коронавирусом, 363 человека выздоровели.

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Еще четыре пациента 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета.

На данный момент на лечении находятся 111 человек. Два человека – в тяжелом состоянии, один из них на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания было получено 208 отрицательных ответов от систем ПЦР в 21-й инфекционной больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что китайские медики разработали показатель критического состояния пациентов, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии. Медики из Первой дочерней больницы Университета Сучжоу опубликовали соответствующее исследование.