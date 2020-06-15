Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 15 июня в Днепре коронавирусом заразились 466 человек, двое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 122 человека. 45 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 344 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтвердили 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 были обнаружены за прошедшие сутки.