Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости
Коронавирус в Днепре
По состоянию на утро 15 июня в Днепре коронавирусом заразились 466 человек, двое из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 122 человека. 45 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Четверо заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Победить болезнь удалось 344 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине официально подтвердили 31 810 случаев коронавирусной инфекции. Из них 656 были обнаружены за прошедшие сутки.
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