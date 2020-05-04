Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 4 мая в Днепре официально зафиксировано 143 случая заболевания коронавирусом, 29 из этих людей выздоровели.

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Десять пациентов 21-й больницы с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

Коронавирус в Днепре uniclinic.com.ua

Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего с начала распространения заболевания от систем ПЦР в 21-й больнице было получено 138 отрицательных ответов.

Кроме того, за прошедшие выходные в Днепре за помощью с признаками ОРВИ обратилось 55 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "париться" из зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация с заболеваемостью пневмониями важнее, чем с COVID-19.