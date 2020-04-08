За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 293 человека.

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По состоянию на 8 апреля в городе официально подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции, трое из этих людей выздоровели. Десять находятся на лечении, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Еще 6 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования.

Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания баптистов, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

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