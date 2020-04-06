Коронавирус в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

За прошедшие выходные в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 385 человек.

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По состоянию на утро 6 апреля в городе официально зафиксировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое из этих пациентов выздоровели, сообщили в пресс-службе городского совета.

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Тринадцать человек с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. На данный момент получено 59 отрицательных ответов тестов ПЦР у горожан.

"С сегодняшнего дня усилены карантинные мероприятия для жителей города. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, будьте умными и следуйте принципов или самоизоляции, или правилам, действующими на время карантина. Все это делается для того, чтобы медики смогли уберечь вас и ваших родных от заболевания. Имейте самоуважение и взаимоуважение к окружающим", – сообщила директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №1 Надежда Сальник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, доктор наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила, что 80% украинцев заразятся коронавирусом и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

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