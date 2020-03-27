Коронавирус на Днепропетровщине подозревают у 10 человек

Коронавирус на Днепропетровщине подозревают у 10 жителей и обследуют их на заболевание.

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За последние сутки новых случаев COVID-19 не обнаружили, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации. Всего 36 человек в области уже прошли тест.

Коронавирус РИА Новости

"На Днепропетровщине у трех человек лабораторно подтвердили случаи COVID-19. Двое из них уже прошли лечение. Им сделали повторный тест, который показал отрицательный результат. Сейчас супруги ожидают еще одно обследование, чтобы удостовериться, что они здоровы. Еще 10 жителей региона сейчас проверяют на коронавирус", – сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Как писал OBOZREVATEL ранее, у начальника полиции Киева, заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Крищенко 27 марта обнаружили коронавирус COVID-19.

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