Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 10:48, 17.06.2020

По состоянию на утро 17 июня в Днепропетровской области зафиксировали 1012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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За прошедшие сутки в регионе COVID-19 лабораторно подтвердили у восьми человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, вирус диагностировали у трех жителей Днепра. По одному случаю зафиксировали в Кривом Роге и Павлограде. Еще три случая заболевания выявили в Широковском районе.

Победить болезнь смогли 726 жителей области. Умерли 23 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус установил новый антирекорд за сутки в Украине. Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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Днепр Жизнь города

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