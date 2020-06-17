Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на утро 17 июня в Днепропетровской области зафиксировали 1012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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За прошедшие сутки в регионе COVID-19 лабораторно подтвердили у восьми человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, вирус диагностировали у трех жителей Днепра. По одному случаю зафиксировали в Кривом Роге и Павлограде. Еще три случая заболевания выявили в Широковском районе.

Победить болезнь смогли 726 жителей области. Умерли 23 человека.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус установил новый антирекорд за сутки в Украине. Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.