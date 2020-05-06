Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

Алина Рашевская Жизнь города 08:51, 6.05.2020

По состоянию на утро 6 мая в Днепропетровской области зафиксировали 568 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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За прошедшие сутки в регионе выявили наибольшее количество заболевших. COVID-19 лабораторно подтвердили у 90 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, вирус диагностировали у 35 жителей Днепра, 40 жителей Кривого Рога, трех жителей Никополя. По одному случаю зафиксировали в Каменском и Новомосковске. Еще шесть случаев заболевания выявили в Софиевском районе и по одному – в Днепровском, Криничанском, Новомосковском и Солонянском.

Коронавирус в Днепре
Українські новини

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус поразил более 3,7 млн человек по всему миру. В Украине количество больных достигло 12 697 человек.

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Днепр Жизнь города

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