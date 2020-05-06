Главная Новости
6 мая • обновлено в 09:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская
Все статьи автора

Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

440
Читать материал на украинском

По состоянию на утро 6 мая в Днепропетровской области зафиксировали 568 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За прошедшие сутки в регионе выявили наибольшее количество заболевших. COVID-19 лабораторно подтвердили у 90 человек, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, вирус диагностировали у 35 жителей Днепра, 40 жителей Кривого Рога, трех жителей Никополя. По одному случаю зафиксировали в Каменском и Новомосковске. Еще шесть случаев заболевания выявили в Софиевском районе и по одному – в Днепровском, Криничанском, Новомосковском и Солонянском.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

Українські новини

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирус поразил более 3,7 млн человек по всему миру. В Украине количество больных достигло 12 697 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги