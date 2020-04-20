Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 20 апреля на Днепропетровщине зафиксировали четыре новых случая коронавируса. Так, общее количество инфицированных достигло 122 человек.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Позитивный результат ПЦР-тест показал у двоих жителей Кривого Рога, Подгородного и Днепра, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
Коронавирус
Информатор
"По состоянию на 20.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области – 122, из которых лабораторно подтверждены в ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" – 112, в КП "Днепропетровская областная клиническая больница И.И.Мечникова""– 10", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Национальная полиция открыла пять уголовных производств на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата за нарушение правил карантина на Пасху.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.