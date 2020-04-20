Коронавирус на Днепропетровщине: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 20 апреля на Днепропетровщине зафиксировали четыре новых случая коронавируса. Так, общее количество инфицированных достигло 122 человек.

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Позитивный результат ПЦР-тест показал у двоих жителей Кривого Рога, Подгородного и Днепра, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Коронавирус Информатор

"По состоянию на 20.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области – 122, из которых лабораторно подтверждены в ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины" – 112, в КП "Днепропетровская областная клиническая больница И.И.Мечникова""– 10", – говорится в сообщении.

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