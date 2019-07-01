Королева Елизавета II "пиарит" сельский совет под Днепром

В селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился первый в Украине мурал с изображением английской королевы Елизаветы II. Изображение нанесли на стену сельского совета.

Автором мурала является художник Тимур Левченко. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Вот она, настоящая декоммунизация;)", – сообщила Сарган.

Это единственный в Украине мурал, который разместили на фасаде органа местного самоуправления.

Голова сельского совета Максим Голосной сообщал, что рассматривает этот проект как неотъемлемую составляющую туристического потенциала Елизаветовки. Ранее в честь королевы в селе переименовали центральную площадь, на которой и находится мурал.

Здание сельсовета

По словам художника, работа была достаточно сложной. Творить пришлось в 40-градусную жару и сильный ветер. Портрет Елизаветы II Левченко нарисовал за полтора месяца.

"Были некоторые трудности с исполнением. А в плане "лицензии" со стороны жителей - отзывы, в основном, положительные. Они вообще в шоке, в хорошем смысле слова", - рассказал Левченко.

Художник Тимур Левченко (справа) Facebook Эдуард Капуста

Для исполнения мурала не привлекались бюджетные средства. По словам автора, портрет нарисовали за счет "идейного вдохновителя".

Пользователи Facebook неоднозначно отреагировали на мурал с изображением английской королевы:

"А теперь можно пригласить госпожу Королеву в гости!",

"Вообще не понимаю смысла этого мурала",

"Там сельский голова просто огонь. Так что в том селе возможно все)",

"Я знаю его работы, он умничка. Елизавета, мне кажется, ни к чему", - пишут пользователи.

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