Комфортное пространство Днепра: масштабные преобразования в городском благоустройстве, транспорте, ЖКХ, ОСМД и зеленых зонах

В Днепре в рамках форума представители отрасли благоустройства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, ОСМД, парков и зеленых зон обсудили развитие комфортного пространства Днепра за последние годы. В формате выступлений и диалогов участники поделились теми качественными изменениями, которые город, мэр Борис Филатов уже воплотили, и определили идеи и проекты, которые в планах впереди.

"Стремительно происходят преобразования в благоустройстве и инфраструктуре за последние годы. Это и массовый ремонт городских автодорог, внутриквартальных дорог. Ранее ремонт во дворах, если и проводился, то это был, как правило, ямочный. И этого хватало совсем ненадолго. Сейчас мы делаем все комплексно: заменяем не только асфальтовое покрытие, но и все бордюры. Кроме того, массово заменяем светофорные объекты на новые, современные, дорожные знаки, разметки, обустраиваем на дорогах "островки безопасности".

Также делаем наружное освещение с энергосберегающими LED светильниками, строим с нуля там, где его не было. Отдельного внимания заслуживают вполне обновленные улицы, которые сделали пешеходными – это ул. Короленко, Яворницкого, площадь Шевченко. Эти зоны отдыха уже полюбившиеся горожанам. От них в восторге и гости города", – отметил специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко.

На форуме отметили стремительные изменения в благоустройстве Днепра в последние годы

Андриенко особо отметил комплексный ремонт дорог

Со своей стороны, директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев отметил: "Коренным образом изменился общественный транспорт в Днепре, по сравнению с тем, что было те же пять лет назад. Можно сказать, что возродили городской электротранспорт. Среди прочего приобрели 96 новых троллейбусов с низким полом, открыли 4 новых и продлили 3 существующих троллейбусных маршрута. Приобретено 40 трамвайных вагонов из Германии, почти все они уже на маршрутах. Сегодня уже весь электро- и автобусный транспорт оборудован GPS-трекерами для мониторинга движения на маршрутах. Такая информация поступает в диспетчерскую службу. Среди существенных изменений в автобусном транспорте – замена "Спринтер" и "Газелей" на большие автобусы с низким полом. Так, например, еще 2015 больших автобусов было всего 62, то сейчас на разных маршрутах работают уже 270 больших комфортабельных машин. Плодотворно взялись за обновление остановок общественного транспорта. Сейчас по городу уже установлено более 150 новых, современных, комфортабельных остановочных комплексов. Будем продолжать это делать и дальше. В общем, набрали хорошую скорость в качественном развитии общественного транспорта и задача одна – не останавливаться!".

На форуме акцентировали на изменениях общественного транспорта в Днепре за последние годы

На форуме "Комфортное пространство в Днепре" сообщили об установлении более 150 новых, современных, комфортабельных остановочных комплексов

Из наиболее показательных достижений в жилищном хозяйстве Днепра – исправные лифты в многоэтажках. За последние четыре года капитальные ремонты и замены проведения в 582 лифтах и еще около 2500 подъемников обновили и сделали текущие ремонты. Если, например, в 2008 году Днепр занимал первое место в Украине по количеству сломанных подъемников (с более 4 тыс. лифтов 745 вообще не работали), то сейчас всего 7 неисправных лифтов. Такого показателя нет ни в одном городе-миллионнике.

"Мы обслуживаем лифты в домах Самарского, Новокодакского и Чечеловского районов города. Только здесь за последние годы было заменено 53 лифта, 86 – капитально отремонтированы, и ежегодно около 400 подъемников проходят текущий ремонт. К счастью, удалось побороть такую проблему, как хищение лифтов. Если и случается такое, то это единичные случаи в год", – подчеркнул директор предприятия "Лифтреммонтаж Днепр" Сергей Иващенко.

Кроме того, городские власти ежегодно выделяют немалые средства на ремонты жилых домов коммунальной собственности. Так, только в этом году из городского бюджета выделено 24,8 млн грн для 17 капитальных и 166 текущих ремонтов жилых домов.

Во время встречи отмечено, что городские власти ежегодно выделяют немалые средства на ремонты жилых домов коммунальной собственности

В то же время и организованных домов в Днепре с каждым годом все больше. Сейчас в городе 1575 ОСМД и ЖСК, которые самостоятельно управляют своими домами. По инициативе городского головы Бориса Филатова такие объединения город финансово поддерживает. Так, за последние пять лет в домах ОСМД / ЖСК власть помогла сделать более 2500 различных ремонтов.

Впрочем, по словам специалиста отдела по работе с ОСМД, ЖСК и ОСН горсовета Владислава Макарца, еще есть много направлений, которые нужно развивать и помогать инициативам жителей по развитию их домов: "Хорошим примером является подачи заявлений на участие в программе софинансирования. На следующий год жители домов ОСМД / ЖСК подали 402 заявления и готовы инвестировать почти 41 млн. грн. в свои дома. Мы видим, что с каждым годом председатели правлений становятся все более опытными и могут реализовывать крупные проекты. Поэтому планируем дополнительно ввести такие направления, как реновации лифтового, восстановления технической документации и энергоаудит жилого фонда ОСМД и ЖСК. Конечно, продолжать расширять сопровождение действующим ОСМД с постоянными учениями, выездами на успешные дома, а также помогать и другим инициативным группам, которые захотят создать объединение".

По инициативе мэра Бориса Филатова город финансово поддерживает создание ОСМД и ЖСК

Днепр один из первых в стране приступил к благоустройству зеленых зон в городе. Так, более 400 га зеленых зон взяты на баланс и обслуживание департаментом парков и рекреаций горсовета.