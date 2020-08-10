Количество зараженных коронавирусом в Днепре продолжает расти

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, в Днепре зафиксировали 13 новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 789 жителей города. 10 днепрян сейчас ожидают результаты исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 184 человека. В тяжелом состоянии находятся пять пациентов, один из них на аппарате ИВЛ. 605 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 15 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в ситуации пандемии коронавируса каждый может защитить себя от бактерии, которая чаще всего вызывает пневмонию – пневмококка. Прививка от пневмококка рекомендуется детям, людям старше 65 лет и тем, кто входит в группу риска по развитию пневмонии.