Количество зараженных коронавирусом в Днепре продолжает расти

По состоянию на утро среды, 5 августа, в Днепре зафиксировали 12 новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 740 жителей города. 10 днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 146 человек. В тяжелом состоянии находятся три пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 594 горожанина уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 15 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки.