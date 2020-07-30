Количество зараженных коронавирусом в Днепре продолжает расти

По состоянию на утро четверга, 30 июля, в Днепре зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получил 691 житель города. На данный момент с недугом борются 152 человека, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся трое пациентов. 10 днепрян ожидают результатов исследования в 21 больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 13 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 17,1 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 290 тыс. новых инфицированных.