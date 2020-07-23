Количество зараженных коронавирусом в Днепре продолжает расти

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Днепре зафиксировали 23 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получили 634 жителя города. На данный момент с недугом борются 118 днепрян, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся трое пациентов. 10 человек ожидают результатов исследования в 21 больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 13 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину разделят на 4 "зоны" с 1 августа из-за COVID-19.