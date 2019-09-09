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10 сентября • обновлено в 06:44
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Колесо отвалилось на ходу: в Днепре произошло ЧП с маршруткой

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На проспекте А. Поля в Днепре у маршрутки отлетело колесо.

ЧП произошло во время движения, сообщил пользователь Facebook Александр Мошура в группе "Громадський транспорт Дніпра".

У На проспекте А. Поля у маршрутки отвалилось колесо

У На проспекте А. Поля у маршрутки отвалилось колесо

Группа "Громадський транспорт Дніпра" в Facebook

"Только что на пр. А. Поля. На ходу отлетело колесо. Михаил Тонконогий, что скажете? Неужели не возможно проверять как затянуты гайки на колёсах? Тем более что 113 маршрутки вечно перегружены", – написал он.

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В комментариях разгорелась дискуссия между главой профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаилом Тонконогим и возмущенными горожанами.

По словам Тонконогого, ЧП произошло из-за некачественных деталей, установленных производителями автомобилей, в то время как его оппоненты уверены, что причина происшествия – в халатности механиков и водителей.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что девушка потеряла сознание и ударилась головой о поручень в переполненной людьми маршрутке в Днепре. Несчастный случай произошел около 8:00 утра в маршрутке №88.

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