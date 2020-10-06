Клиника доктора Куликовича — красивое место для потери денег

Клиника доктора Куликовича известна в Днепре не первый год. Лечат там практически все: от язвенной болезни до рассеянного склероза, от сахарного диабета до паркинсонизма, от атеросклероза и геморроя до задержки психического развития. Всего список заболеваний, за которые берутся эскулапы от Куликовича, состоит из 54 наименований плюс синдром хронической усталости и омоложение организма. И самое интересное, что лечат здесь абсолютно все без медикаментов. Правда, пациенты узнают об этом далеко не сразу.

Сюрприз: лечение без лекарств

Основной метод лечения в клинике доктора Куликовича не предусматривает использования каких-либо медицинских препаратов. Причем, для самих пациентов такой подход является сюрпризом, что мы и можем прочитать в отзывах.

Как же проходит лечение (недешевое, кстати) в прославленной клинике? В основном — при помощи физиотерапии. Иглотерапия, магнитное и лазерное воздействие на активные точки, КВЧ-терапия и прочие способы, не имеющие отношения к доказательной медицине.

Так, например, столь серьезное заболевание как мочекаменная болезнь, предлагается лечить, среди прочего, при помощи крайне высокочастотной терапии — метода альтернативной (то есть нетрадиционной) медицины, который базируется на электромагнитном излучении частотой от 30 до 300 ГГц. Такое излучение проникает в ткани организма менее, чем на 1 миллиметр, поэтому не очень понятно, как оно может не то, чтобы что-то лечить, но и хотя бы как-то воздействовать на внутренние органы. К тому же, эффективность подобного метода с точки зрения доказательной медицины подтверждена не была, хоть и проводились неоднократные исследования.

Опасность такого странного метода лечения не только в том, что вам придется заплатить немалую сумму за эти самые электромагниты (в случае урологических проблем — это от 700 грн в час). Но и в том, что лечение будет неэффективным, болезнь будет прогрессировать, и камень может, например, закупорить мочеточники — и в данном случае спасти вас смогут только настоящие врачи со “скорой помощи". Если, конечно, успеют доехать.

Денег на лечение может не хватить

Но самое главное, что до того момента, как вам назначат лечение, можно и не дожить. Или просто до старта терапии, например, могут закончится деньги, ведь после первого визита (за который, конечно, тоже придется заплатить), вам назначат гору анализов. Естественно, не бесплатных: от 100 до 300 грн за одну консультацию, но кто ж обходится одной встречей?

А после консультации специалист назначит “очень важные анализы, которые покажут состояние всего организма", штук 10, не меньше. Можно подсчитать, во сколько обойдется общий анализ крови, если в него входит оценка крови по 8 показателям: в данной клинике анализ на 1 показатель обойдется в сумму от 35 до 170 грн. И это только общий анализ! Более сложные исследования крови и мочи обойдутся еще дороже, и назначат вам точно не один анализ, о чем говорят и сами пациенты.

Все цены на анализы и биохимические исследования можно посмотреть здесь. Однако, сдавая анализы в Клинике доктора Куликовича, имейте в виду: возможно, в более приличных клиниках их просто не примут, учитывая репутацию доктора Куликовича, и сдавать всю биохимию вам придется заново.

Терапия любительскими фотографиями

И напоследок — совершенно неожиданный вариант лечения, предлагаемый доктором Куликовичем лично. Если электромагнитные и лазерные воздействия на “активные точки" хотя бы исследуются с точки зрения доказательной медицины, то этот “революционный" метод терапии всерьез рассматривается только в психотерапии. А ее в перечне заболеваний, с которыми справляется доктор Куликович, как раз и нет.

Итак, речь идет о цветотерапии. Сам по себе метод вполне используется в современной медицине, в частности в психотерапии и лечении неврозов. Что же до заболеваний ЖКТ, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы, — то здесь цвет бессилен. Как бы доктор Куликович ни пытался доказать обратное. Забавно то, что для лечения доктор предлагает использовать снимки, сделанные им собственноручно и, по его же признанию, “на мыльницу".

“Природа нам помогает, она нас лечит", — уверяет своих пациентов доктор Куликович. Что ж, по крайней мере, природа не берет за лечение деньги, в отличие от дискредитирующего себя доктора.

Единственный плюс, который, конечно, нельзя не отметить, — это красивая и приятная обстановка в клинике. Но мы-то уже знаем, за чей счет банкет. Да и — не тот это фактор, который заставит адекватного человека доверять свое здоровье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в клинике Днепра произошла утечка личных данных, включая результаты тестов на COVID-19.