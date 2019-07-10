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Осторожно! Под Днепром зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

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Состояние заболеваемости жителей Днепропетровской области острыми кишечными инфекциями соответствует сезонному уровню.

Зарегистрировали 222 случая, удельный вес детей до 17 лет - 62%, сообщает ГУ "Днепропетровский ОЛЦ МОЗ Украины".

На отчетной неделе в Каменском Днепропетровской области зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции в быту. Всего заболели 6 человек ромской национальности (в том числе 5 детей). Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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Кишечная инфекция у детей: причины заболевания, основные симптомы, лечение и профилактика

Кишечная инфекция

Кишечная инфекция

Также отметили, что среди населения области был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай заболевания лептоспирозом. Заболевший мужчина (80 лет) – пенсионер, житель Солонянского района Днепропетровской области, который занимается рыбной ловлей.

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Кишечная инфекция: причины заболевания, основные симптомы, лечение и профилактика

В лабораторном центре добавили, что заболеваемость вирусными гепатитами одиночная: зарегистрировали 8 случаев (показатель на 100 тысяч населения 0,25), что на уровне предыдущей недели.

При мониторинговых лабораторных исследованиях воды и водоемов в 4-х случаях выделены холероподобные вибрионы (река Кильчень в пределах г. Подгородное, река Днепр в районе пляжа Парка культуры и отдыха Сагайдак, река Днепр в районе спортбазы на Мандрыковской косе, река Волчья – городской пляж г. Павлоград).

Как сообщал OBOZREVATEL, на пляжах Днепра нашли опасные бактерии.

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Место
Украина Днепр
Теги
инфекция Днепр
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