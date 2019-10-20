Киноафиша Днепра: что посмотреть в воскресенье

Воскресенье - отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями.

20 октября в кинотеатрах можно посмотреть кинокартины любого жанра - от семейных комедий до триллеров.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть сегодня в кинотеатрах Днепра.

Что интересного посмотреть в кино

ДВОЙНИК (боевик, триллер, фантастика)

Генри Броган всю свою жизнь зарабатывал тем, что убивал людей. Он высококвалифицированный киллер, который не раз помогал правительству Соединенных Штатов Америки. Только вот настал день, когда и его приказали устранить. Но не так-то просто убить человека, который об этом ремесле знает больше кого-либо другого. Поэтому для этого задания отправили идеального бойца. Он знает Генри лучше других – ведь это сам Броган, вернее его более молодая копия. Каждое движение, каждая мысль, которые приходят к Генри, приходят и к его двойнику. Что победит в этой схватке: молодость и сила или возраст и опыт?

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Правда-кино, Кино Тема.

ЙЕТИ (комедия, приключения, семейный)

Лу всю свою жизнь мечтала о приключениях и путешествиях, о которых ей когда-то рассказывал отец. С тех пор, как его не стало, прошло много лет, но ничего интересного в жизни девушки так и не происходило. Более того, она готова каждый вечер сбегать от своей родни в шалашик на крыше, ведь там намного больше уюта. Однажды в этом шалашике Лу нашла необычного гостя – целого Йети. Они подружились, и девушка решила, что его нужно доставить на родину на Эверест. Вместе с верными друзьями она готова пройти это испытание, где будет и злобная корпорация, и невероятные события, и магия, и многое другое. Это история о дружбе и преданности, что бы ни случалось вокруг.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ДЖОКЕР (драма, криминал, триллер)

Готэм, 80-е годы прошлого века. Перед нами Артур Флек – комик, который живёт один со своей больной матерью. Он за ней ухаживает, а та его учит, что этому миру нужно дарить улыбки и позитив, и тогда все люди так же будут относиться к тебе. Долгие годы Артур так и старался, но каждый раз только сталкивался с человеческой жестокостью. Общество не приняло мужчину, поэтому он решил, что может менять это общество так, как ему захочется. Яркие костюмы, грим и улыбка, которую невозможно забыть – таков теперь постоянный образ Артура, который начал себя именовать Джокером. Это именно тот весельчак, которого его мир заслужил.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ЗАХАР БЕРКУТ (боевик, драма, история)

Год 1241. На нашу землю пришли гости, которых никто не звал – монголо-татары под предводительством жестокого хана Бурунды. Эта орда движется на запад, уничтожая всё на своём пути. Дойдя до Карпатских гор, они решили немного отдохнуть, разбить лагерь. Ночью туда проникло несколько местных охотников – братья Беркуты, которые освободили всех пленных. Бурунда был в ярости, когда об этом узнал. Теперь он считает своим долгом отомстить обидчикам и уничтожить местные поселения. Предатель Тугар Волк рассказал хану о секретной тропе, как пробраться к врагу и уничтожить их. Местные охотники во главе с Захаром Беркутом совершенно не хотят уничтожения поселений, поэтому создали свой план, как остановить монголов раз и навсегда.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ДЖЕКСИ (комедия)

Фил – обычный парень, который купил себе новый телефон. Достойное событие в его одинокой жизни. Самое интересное в его новом смартфоне – это встроенный искусственный интеллект по имени Джекси. Такое ощущение, что она знает всё о парне – его ежедневные повадки, интересы, чувства. Джекси слишком идеальна, поэтому Фил стал зависим от неё. Да и к тому же она весьма недурно с ним разговаривает, хотя порой и перегибает с высказываниями. Со временем жизнь Фила становится менее одинокой – кроме Джекси, в ней появляются друзья и даже интересная девушка. Парень всё меньше зависим от своего телефона, что Джекси явно не по нраву. Она даже готова превратить жизнь своего хозяина в кошмар, лишь бы парень был только её.

Где посмотреть: кинотеатр Правда-кино, Кино Тема.

КОЛДУНЬЯ: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (Фэнтези)

Потрясающая фэнтези-история продолжится! Сиквел мирового кассового хита 2014 рассказывает о сложной взаимосвязи между темной колдуньей и ее крестницей, будущей королевой, которая вот-вот выйдет замуж. В обновленной истории найдется место для новых союзников и темных противников, которые сойдутся в борьбе за волшебный мир!

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ (Триллер, Экшн)

Самый разыскиваемый среди анонимных наемных убийц наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького удаленного озера. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая, находит приют в его домике. Готов ли бывший киллер рискнуть собственной жизнью чтобы впервые спасти чужую?

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван).

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