Киноафиша Днепра: что посмотреть в субботу

Суббота - отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями.

5 октября в кинотеатрах можно посмотреть кинокартины любого жанра - от семейных комедий до ужасов 16+.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть сегодня в кинотеатрах Днепра.

Что интересного посмотреть в кинотеатрах города

ЙЕТИ (комедия, приключения, семейный)

Лу всю свою жизнь мечтала о приключениях и путешествиях, о которых ей когда-то рассказывал отец. С тех пор, как его не стало, прошло много лет, но ничего интересного в жизни девушки так и не происходило. Более того, она готова каждый вечер сбегать от своей родни в шалашик на крыше, ведь там намного больше уюта. Однажды в этом шалашике Лу нашла необычного гостя – целого Йети. Они подружились, и девушка решила, что его нужно доставить на родину на Эверест. Вместе с верными друзьями она готова пройти это испытание, где будет и злобная корпорация, и невероятные события, и магия, и многое другое. Это история о дружбе и преданности, что бы ни случалось вокруг.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ДЖОКЕР (драма, криминал, триллер)

Готэм, 80-е годы прошлого века. Перед нами Артур Флек – комик, который живёт один со своей больной матерью. Он за ней ухаживает, а та его учит, что этому миру нужно дарить улыбки и позитив, и тогда все люди так же будут относиться к тебе. Долгие годы Артур так и старался, но каждый раз только сталкивался с человеческой жестокостью. Общество не приняло мужчину, поэтому он решил, что может менять это общество так, как ему захочется. Яркие костюмы, грим и улыбка, которую невозможно забыть – таков теперь постоянный образ Артура, который начал себя именовать Джокером. Это именно тот весельчак, которого его мир заслужил.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

К ЗВЕЗДАМ (фантастика)

Отец инженера армейского корпуса Соединенных Штатов Америки Роя МакБрайда двадцать лет тому назад отправился в должности капитана корабля с секретной миссией на поиски внеземной цивилизации. Спустя шестнадцать лет после начала экспедиции корабль исчез. Кроме того, стало известно, что мужчина экспериментировал с материалом, который может поставить под угрозу существование всего живого во Вселенной. Настало время самого Роя отправиться на поиски отца, а также, чтобы разобраться с этими экспериментами. Это путешествие откроет многие секреты, которые по-новому покажут человеческое существование и наше место в космосе. Если его отец искал новые цивилизации, то сам Рой должен спасти нашу.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ГЛАЗАМИ СОБАКИ (драма, комедия)

Энцо – обычный пёс. По крайней мере он был обычным, пока его не выбрал себе среди выводка профессиональный гонщик Дэнни Свифт. Так началась их общая история. Каждый из них живёт скоростью, жаждет её. Только один получает её в кабине машины на трассе, а второй на своих лапах или когда хозяин возьмет с собой покататься. Только рядом с таким человеком как Дэнни Энцо мог понять, что навыки, которые нужны в гонках, отлично подходят и для успешного путешествия по жизни. Красавица жена, дочь, карьера в гонках и самый верный друг по имени Энцо – вот такая жизнь у Дэнни.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ФОКСТЕР И МАКС (фэнтези, приключения)

Двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом.Там он находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки.Неожиданно нарисовано парнем граффити оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.И теперь за ними обоими охотится опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть этой мощной технологии.Парень Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым он находит настоящих друзей.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (комедия, мелодрама)

Сюжет этой веселой мелодрамы разворачивается вокруг девушки Эммы, у которой есть много разных секретов. Когда самолет, в котором она летит домой, начинает сильно трясти, и Эмме кажется, что они вот-вот разобьются, она рассказывает свои приличные и неприличные тайны незнакомцу, который сидит рядом. Но вскоре она встречает этого незнакомца у себя на работе. Оказывается, что он — Джек Харпер, скрытный директор компании, где она работает. И теперь он знает о ней практически все...

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

МОШЕННИЦЫ С УОЛЛ-СТРИТ (драма)

Эти девушки абсолютно точно не гордятся своей профессией, но за их услуги весьма прилично платят. Да ещё и именно в том месте, где они работают. Речь идёт о невероятно ярких, соблазнительных, обворожительных стриптизёршах. Девушки работают в элитном стриптиз-клубе, клиентами которого являются успешные финансисты с Уолл-стрит – эти люди могут неплохо заплатить, уж поверьте. Но то, что зарабатывалось неприятным и тяжким трудом, может очень легко сгореть во время кризиса. Все сбережения девушек обесценились, и виноватыми они считают именно их клиентов-финансистов. Чтобы их проучить и забрать своё обратно, стриптизёрши построили коварный план мести своим обидчикам – эти женщины не только красивы, а и невероятно умны и коварны. Вы и не заметите, как Ваш банковский счёт опустеет.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ЩЕГОЛ (драма, 16+)

Теракт в Метрополитен-музее забрал у тринадцатилетнего Теодора Деккера самое дорогое – его мать. Да и сам мальчик только каким-то чудом сумел выжить в этом аду. В состоянии аффекта Теодор забрал из музея бесценное полотно – "Щеголь" голландского художника Карела Фабрициуса. С этого дня он будет хранить это произведение искусства как напоминание о трагедии. Весь его путь будет состоять из людей, творчества и одиночества. Мальчик изнутри познает подпольный мир искусства.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), кинотеатр Правда-кино, Кино Тема.

ОПЕРАЦИЯ "КОЛИБРИ" (драма)

Двоюродные братья Антон и Винсент давно мечтали воплотить в жизнь один невероятно амбициозный проект. Это им будет стоить массы усилий и денег, но если всё получится, парни за считанные секунды будут зарабатывать миллионы долларов. Антон и Винсент работают трейдерами, да ещё и на самом высоком уровне, где каждая миллисекунда имеет огромное значение. Их проект состоит в том, что они проложат кабель прямиком под Нью-Йоркскую фондовую биржу – и это даст им возможность быстрее всех зарабатывать деньги. План идеален, нужно только договориться со всеми владельцами земель и проложить канал. Но вот у них есть конкурент – их бывшая начальница Эва Торрес, которая тоже хочет быть быстрее всех. В этой гонке победит только кто-то один, но приз стоит любых вложений.

Где посмотреть: Кинотеатр Правда-кино, Кино Тема.

ОНО 2 (ужасы)

С момента первой встречи "Клуба неудачников" с жутким клоуном Пеннивайзом прошло долгих двадцать семь лет. Тогда они вместе смогли пережить жуткие приключения, встречались со своими страхами и боролись с ними благодаря этому демоническому клоуну. Дети успели вырасти, у них совершенно разные жизни, из-за чего они отдалились друг от друга. Друзья были бы рады в таком спокойствии существовать дальше, но так вечно быть не могло. Один странный телефонный звонок разрушает эту идиллию и заставляет "Клуб неудачников" встретиться еще раз. Злые духи снова собираются за ними охотиться, и нужно дать им бой.

Где посмотреть: Кинотеатр Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

НОЧЬ КИНО В "ПРАВДЕ" (18+)

Каждую пятницу и субботу, кинотеатр "Правда" приглашает на ночные показы трех фильмов по цене одного.

- Джокер

- Операция "Колибри"

- Ты умеешь хранить секреты?.

Перерыв между фильмами составляет 10-15 минут.

Бронирование билетов: +38 (067)-818-80-75

Ночь кино в "Правде" Правда Кино

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