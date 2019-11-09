Киноафиша Днепра: что посмотреть на выходных

Выходные - отличный повод сходить в кино с любимым человеком, семьей или друзьями.

9 и 10 ноября в кинотеатрах можно посмотреть фильмы любого жанра - от семейных комедий до ужасов.

OBOZREVATEL расскажет о том, что интересного посмотреть в кинотеатрах Днепра.

Что посмотреть в кинотеатрах Днепра minimalka.inter.ua

Терминатор: Фатум (боевик, фантастика)

Сара Коннор нашла свою цель в жизни - уничтожение терминаторов. И получается это у ней довольно-таки неплохо. Впереди её ждут испытания, ранее с которыми она не сталкивалась. Скайнет отправил в наши дни нового невероятно сильного терминатора, чтобы уничтожить девушку по имени Дэни Рамос. Ранее Сару заботила только судьба Джона, но сейчас она должна спасти и Дэни ради всего человечества. Поможет в этом деле ей загадочная девушка по имени Грейс - она что-то между человеком и машиной, но всё-таки выбрала сторону. Даже две столь сильные женщины нуждаются в помощи ещё одного - имя ему Т-800. Вместе у них есть шансы спасти человечество.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Доктор Сон (ужасы)

После событий сорокалетней давности, когда в отеле "Оверлук" Дэнни Торранс пережил ужасные события, стал свидетелем необъяснимого и потерял отца, долго отходил. Всё, что там происходило, до сих пор преследует уже взрослого мужчину. Его тогда детская психика получила серьёзный удар, от которого сложно было отойти. Помогает ему в этом, к сожалению, алкоголь. Он уже привык к жизни отшельника, налаживает немного связей. Но настал день, когда с ним связалась такая же, как и он, девочка по имени Абра. Кто-то это назвал бы ясновидением, но Дэнни это зовёт по-другому - "сияние". Ей нужна помощь, ведь за ней охотятся члены "Истинного узла", они убивают и пожирают "сияющих". Для борьбы с ними Дэнни должен вернуться в самое ужасное для него место…

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Семейка Аддамсов (анимация, комедия, ужасы, фэнтези)

В новый городок переехала весьма необычная семейка. По всем характеристикам они отличаются от среднестатистических мам, пап и детишек. Эту семейку зовут Аддамсы. Они больше всего ценят серую и дождливую погоду, в восторге от черного цвета, а дети обожают играть с риском для жизни. Всё это делает их особенными и непохожими на других. К сожалению, другие люди пока не слишком рады новому странному соседству. Старшая дочь семейства по имени Венсдей должна ходить в местную школу. Большинство детей обходит её стороной, но одну подругу девочка всё-таки себе нашли. Они мило общались и многому научили друг друга, а вот их родители не в восторге от такого общения… Вы точно не встретите более интересных соседей, чем семейку Аддамс!

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Сирота Бруклин (драма, криминал)

Четверо бруклинских сирот обязаны всем, что у них есть, одному человеку - и имя ему Фрэнк Минна. Мужчина вытащил их из приюта и дал возможность расти в большом мире. Теперь каждый из них готов ради Фрэнка на всё, что угодно, готовы выполнить любое его поручение. Они абсолютно преданны своему покровителю, пусть даже под его личиной детектива скрывается не самый порядочный мошенник. Когда же на глазах одного из уже повзрослевших сирот по имени Лайонелл Эссрог убивают Фрэнка, парень считает своим долгом расследовать это дело и наказать убийцу. Да, ему будет непросто, ведь он страдает синдромом Туретта, но ради Фрэнка Лайонелл готов на все.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Правда-кино.

Зомбилэнд: Двойной выстрел (ужасы, боевик, комедия)

Ранее эта четверка была семьёй. Весьма странной семьёй, но какая уже разница. Сейчас они охотники на зомби. Таллахаси, Коламбус, Уитчита и Литл-Рок только тем и занимаются, что отстреливают живых мертвецов и веселятся на всю катушку. Конечно же, кроме этой четвёрки в мире осталось достаточно людей, которые могут принести немало проблем охотникам – сейчас мало кто сохранил дружелюбность. Из-за определённых событий Таллахаси с командой должен поехать в глубь Соединённых Штатов, где по пути они найдут немало приключений и убьют сотни зомби. Чего только стоит старый знакомый лидера охотников, с которым у него весьма интересные взаимоотношения.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мост кино.

Клара и волшебный дракон (анимация, комедия, приключения, семейный)

Эта история произошла в одной сказочной стране, в которой живут гномы, драконы, говорящие еноты и другие чудища. Драконы тут рождаются не так уж и часто - раз на тысячу лет, но сегодня как раз такой день. Но злые силы уже похитили бедолагу, чтобы использовать его магические силы себе на пользу. К счастью, воры не смогли сберечь дракона - они его попросту потеряли. Нашли же малыша говорящий енот и его друг гном. Они понимают, что лучшее место для него - это Город драконов. Туда-то они и отправятся вместе с очаровательной девушкой Кларой. Она ничего не помнит о своем прошлом, но уверенна, что это путешествие должно ей помочь. От действий этих троих зависит жизнь одного маленького дракона и судьба целого мира.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи), Мост кино.

Домой (драма)

У крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Тайны Райских холмов (триллер, фэнтези)

На Земле все-таки существует настоящий рай. Вернее "Райские холмы" - так называется пансионат на тропическом острове, который занимается перевоспитанием девочек из обеспеченных семей. Это идеальный мир со своими правилами, которым все должны подчинятся. Высшее общество, к которому должны принадлежать все жители этого острова, не терпит пререканий и непослушания - тут ценятся красота, покорность и спокойствие. И поверьте, здесь умеют перевоспитывать. Конечно, если жители сами готовы к этому… Когда же кому-то может показаться это место слишком подозрительным, то ничего хорошего этому человеку не ждать. Не все готовы подчиняться правилам, если за этим кроется что-то ужасное.

Где посмотреть: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ ДАфи).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о последних киноновинках.

Яна Коваль

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