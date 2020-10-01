У украинского "киборга", защищавшего ДАП, выявили рак

У ветерана АТО, киборга Игоря Гофмана (позывной "Упырь") выявили рак горла.

Об этом сообщается на странице Facebook 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ. В этой бригаде служил мужчина.

Гофман проходит лечение в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова.

"Состояние киборга тяжелое, говорить самостоятельно он не в состоянии, потому что из горла выведена трубка для дыхания. Общается с окружающими Игорь с помощью блокнота", – рассказали побратимы воина.

В бригаде добавили, что сеанс химиотерапии для ветерана АТО стоит от 11 до 15 тысяч, операция – 240 тысяч гривен.

Игорь Гофман. Facebook / 93-я ОМБр Холодний Яр

Ветеран Донбасса борется с онкологическим заболеванием. Facebook / 93-я ОМБр Холодний Яр

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