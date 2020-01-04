Категорически против: в Днепре мгновенно собрали голоса для петиции против подорожания проезда

В Днепре петиция об отмене решения о подорожании проезда в общественном транспорте собрала необходимые для рассмотрения голоса менее чем за сутки.

Соответствующая петиция появилась на сайте Единой системы местных петиций.

Автор петиции Юлия Казакова от имени жителей Днепра выступила категорически против подорожания проезда общественном транспорте, аргументируя это тем, что нет никаких предусловий подорожания, так как уменьшается цена на топливо и дешевеет доллар.

"Мы, жители Днепра категорически против необоснованного подорожания стоимости проезда в городском транспорте. Цена на топливо уменьшилась, доллар каждый день дешевеет, а это означает, что цена на запчасти также уменьшается, или остается неизменной. Для подорожания стоимости проезда нет никаких предпосылок", - говорится тексте петиции.

Напомним, 3 января в Днепре начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Цена проезда в электротранспорте повысилась до 6 гривен, в маршрутках, за исключением некоторых маршрутов, – до 8 гривен.

Петиция об отмене подорожания проезда в общественном транспорте Скриншот

Уже к вечеру 3 января петиция собрала необходимых 1000 подписей. Теперь ее должны рассмотреть в городском совете Днепра. На данный момент петицию подписали уже 1309 человек.

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