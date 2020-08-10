Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Фото

В ночь на 10 августа город Каменское на Днепропетровщине покрылся толстым слоем графитовой пыли.

Местные жители отметили значительное увеличение загрязняющих выбросов с Днепровского металлургического комбината. Фото последствий деятельности промышленного гиганта опубликовали в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

По информации интернет-издания "5692.com.ua", всего месяц назад на предприятии провели масштабную модернизацию оборудования, благодаря чему удалось свести вредное воздействие к минимуму. Несмотря на это, в последнее время горожане все чаще жалуются на состояние экологии, которая и без того оставляет желать лучшего. По их словам, от вездесущей пыли невозможно спрятаться даже в домах и квартирах.

"Такого не было раньше! За ночь столько грязи падает, что утром не отмоешь! Тротуар и деревья не смываются просто водой!"

"Окна совсем нельзя открывать".

"Переехал на площадь и уже жалею, окно открыл на проветривание и получилось то же самое на столе на кухне".

"От этого графита и грязи в квартире не успеваешь вытирать. Хотя я живу на черемушках".

"Пыли увеличилось в разы. Плюс высокие деревья вырубили, город не моется".

"Почти такая же ситуация в квартире, когда оставляешь балкон открытым, утром на всех поверхностях слой графита".

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате недавних сильных ливней и паводков на Закарпатье в местных реках скопилось множество мусора, который забил русла водоемов.