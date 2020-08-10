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Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
4,7 т.
Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Фото

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Коллаж

В ночь на 10 августа город Каменское на Днепропетровщине покрылся толстым слоем графитовой пыли.

Местные жители отметили значительное увеличение загрязняющих выбросов с Днепровского металлургического комбината. Фото последствий деятельности промышленного гиганта опубликовали в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате Facebook/Денис Кравец

По информации интернет-издания "5692.com.ua", всего месяц назад на предприятии провели масштабную модернизацию оборудования, благодаря чему удалось свести вредное воздействие к минимуму. Несмотря на это, в последнее время горожане все чаще жалуются на состояние экологии, которая и без того оставляет желать лучшего. По их словам, от вездесущей пыли невозможно спрятаться даже в домах и квартирах.

"Такого не было раньше! За ночь столько грязи падает, что утром не отмоешь! Тротуар и деревья не смываются просто водой!"

"Окна совсем нельзя открывать".

"Переехал на площадь и уже жалею, окно открыл на проветривание и получилось то же самое на столе на кухне".

"От этого графита и грязи в квартире не успеваешь вытирать. Хотя я живу на черемушках".

"Пыли увеличилось в разы. Плюс высокие деревья вырубили, город не моется".

"Почти такая же ситуация в квартире, когда оставляешь балкон открытым, утром на всех поверхностях слой графита".

Скриншот

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Скриншот

Скриншот Facebook/"Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате недавних сильных ливней и паводков на Закарпатье в местных реках скопилось множество мусора, который забил русла водоемов.

УкраинаДнепр
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