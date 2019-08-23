Как живут украинцы на заработках: об условиях, трудностях и возможностях

Несмотря на огромный труд и тоску по семье, украинские мигранты продолжают дышать полной грудью и верить в лучшее.

Они успевают не только заработать на жизнь и отложить деньги, но и путешествовать.

OBOZREVATEL решил узнать, что же именно так привлекает украинцев за рубежом и чем отличается их жизнь на заработках от будней на родине.

Трудовые мигранты рассказали о новых возможностях Фото: ОBOZREVATEL

Что же привлекает соотечественников в ближайших странах Европы? Первой с нами историей поделилась влюбленная пара из Днепра Екатерина и Владислав. Ребята уже несколько раз уезжали на заработки в Польшу, оставшись в плюсе:

Екатерина и Владислав OBOZREVATEL

"В первый раз мы приехали в городок Гловно, возле города Лодзь. Мы работали на складе с одеждой в ночную смену. Это было удобно: никакой суматохи и окружают одни украинцы, которые любят выходить в ночные смены. Кто-то собирал заказы, другой – принимал товар, третий – упаковывал и готовил к отправке. Работа не сложная, тяжело первую неделю – привыкнуть 12 часов отстоять на ногах не так уж просто. Никто на тебя не кричит, не давит. Есть два перерыва при 12-часовой смене и 1 – при 8-часовой", - поделилась Екатерина.

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Девушка добавила, что поляки заботятся о работниках: по всему складу стоят кулеры с горячей и холодной водой, людей бесплатно обеспечивают разными видами кофе и обедом: на одного человека выделяют булочку и фрукты.

Также существует еще один важный момент: отправляясь на заработки впервые, стоит обращаться только в проверенные места работы, на которых, к примеру, уже побывали ваши друзья и поделились контактами. Тогда условия труда и заработанные средства вас не разочаруют.

"На любом процессе есть определенные нормы. Например, тебе нужно спаковать 60 вещей в час. Но если ты выполняешь хотя бы 50% нормы – тебе уже дают премию. Склад – новый и современно оборудованный. Чисто, красиво, идеальная температура воздуха в помещении. Мы ездили от лояльной фирмы и могли сами выбирать, в какую смену работать. Наша фирма также предоставила нам бесплатное жилье, но с их стороны был поднят вопрос посещения рабочего места: например, мы не могли 7 дней не ходить на работу, т.к. фирма за свой счет снимала нам жилье. В других фирмах – ты платишь за жилье и сам распоряжаешься своим рабочим временем: это твое дело, сколько ты заработаешь", - добавила девушка.

Пара проживала в комнате на четыре человека. Для них были отдельные душ и туалет. Кухня – на этаже. Чисто, приятно, свежо. Есть WI-Fi, видеонаблюдение, уборка. На работу возил автобус, обратно – так же само.

"Мы ехали с конкретной целью – заработать денег, работали практически без выходных. Но когда были выходные – мы гуляли с друзьями, отдыхали в заведениях, ездили за покупками. Все, как в Днепре. Для старта мы взяли в Польшу по 200 долларов на одного. При этом, нам хватало по 500 злотых в месяц на питание для одного человека, и это мы совсем не экономили (125 долларов или 3100 гривен) – все очень доступно, вкусно, соотношение заработка и растрат на питание – просто идеально выгодные, в Украине это что-то из жанра фантастики".

Пара успевает заработать и отдохнуть OBOZREVATEL

Екатерина поделилась и тем, сколько было заработано парой днепрян в европейской стране:

"В среднем каждый из нас на складе зарабатывал по 2,5 тыс. злотых в месяц (15 тыс. 800 грн). Кроме того, не обходилось без ежемесячной премии в 300 злотых (1900 грн). За три месяца проживания мы смогли отложить 3 тысячи долларов. Во второй раз поехать в Польшу (в Пясечно под Варшавой) нам удалось на своих условиях: мы сняли хорошую квартиру, оплатили первый месяц и залоговую сумму (около 1 тыс. долларов) и искали работу. Нам помогла моя знакомая, она там живет. Первый трудоустроился Влад, на фирму доставки еды – водителем. Ему предоставили новую машину, и его задача была взять сумку с заказом и отвезти на место назначения. Он получал 5 злотых за заказ, в среднем получалось 30 заказов в день + чаевые. График с коллегами они корректировали сами – в среднем по 2 выходных в неделю. В месяц получалось в среднем 5 тысяч злотых (31 тыс. 700 грн). Я же по месту нашла работу мастером маникюра: работала в прекрасных условиях и с хорошим начальством, мне не нужно было сидеть на работе с утра до вечера – все зависело от количества записей клиентов. В среднем я зарабатывала около 2 тысяч злотых в месяц (12 тыс. 600 грн) и чаевые. У нас все так же получалось откладывать – на этот раз около 1 тысячи евро в месяц. Главное – выбирать с умом и ездить на проверенные места работы", - подытожила Екатерина.

Рабочее место в салоне красоты, Польша, Пясечно OBOZREVATEL

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Кто-то остается работать в одной европейской стране, другие же – совмещают труд с путешествиями. Одна из таких любительниц приключений – Оксана из Новомосковска:

"Могу сказать одно, что для молодежи, которая не нашла себя в Украине, работа в Польше - это самый лучший вариант. Хотя я встречала много пожилых и семейных пар. Все, кто приезжал на заработки - потом возвращались обратно. Если проводить параллель с Украиной, то есть с чем сравнить. Допустим, с питанием: по своему примеру - ты на зарплату можешь позволить абсолютно все, хоть ешь каждый день красную рыбу - с тебя не убудет. Уровень заработка разный, все зависит от того, едешь через агентство или по знакомству. Так же и по зарплатным ставкам: к примеру, в Варшаве ставка за час будет больше, чем Лодзе и городе Познань. Но и растраты тоже будут не малы. Раньше я работала 6 дней в неделю по 12 часов с одним выходным, для кого-то это покажется много, но я не жалею ни о чем. За один выходной я успевала расписывать свой день так, чтобы увидеть Польшу во всей красе. Естественно, была усталость, но желание насладиться каждым днем в Польше брало вверх. Сегодня я зарабатываю до 1100 долларов и меня все устраивает. В Варшаве можно заработать от 1500 долларов. В Украине сложно найти такую возможность".

Оксана-путешественница OBOZREVATEL

"Я проживала в хостеле с хорошими условиями. Блоки поделены на женские и мужские, пары живут отдельно. Это уже потом, когда я ехала второй раз, то поселилась в квартире. Плюс работы за границей – ты можешь не только зарабатывать на проживание и удовлетворение минимальных потребностей, но и развиваться, путешествуя по разным странам и городам. К сожалению, так не скажешь про Украину, в которой уже выживает даже средний класс", - рассказывает Оксана.

Хостел в Польше OBOZREVATEL

"Я работала по 12 часов, потом заключила договор на три года с восьмичасовым графиком. Сразу ощущается разница, времени свободного много, ты не устаёшь. но я все-равно брала дополнительные часы (+ 4 часа). Лишние деньги не помешают. Также был опыт общения с украинскими мигрантами в Италии. В этой стране безумно тепло и красиво! Даже там, путешествуя, я смогла подзаработать. В основном, там работа связана с досмотром пожилых людей. Подруга знакомой там вышла замуж за итальянца и основала пансионат для престарелых. Это реально и только после общения с такими людьми я понимаю, что женщина в нашем мире может все. Моя знакомая там работала, выучила язык, записалась в школу, сдала там же на права, водит автомобиль, занимается уборкой по квартирам, а также присмотром за пожилыми", - вспоминает Оксана.

OBOZREVATEL

"Швеция – очень специфическая и закрытая страна Уровень миграции там увеличивается в основном за счет беженцев. А так попасть можно легко, но вот легализироваться трудно . Работают в основном по 6-8 часов, сильно никто не переутомляется - есть много перерывов, в течение которых можно хорошо отдохнуть. В Швеции - права людей выше всего. В этой стране очень интересный быт. Средняя зарплата от 2-4 тысяч евро. Кроме того – прекрасная природа и гармония", - делится Оксана.

По словам девушки, те кто хотя бы раз выехал на заработки – возвращаются в Европу снова. Это выгодней по всем критериям: ты работаешь, накапливаешь деньги и можешь путешествовать. Кроме того, изучаешь другие языки, быт и культуру.

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Полезно и весело - так вне работы проводит время девушка OBOZREVATEL

Ростислав – один из многих, кто уехал на заработки в Европу. Парень не жалеет и доволен условиями труда:

"Я работал в городе Мост и Ческа-Липа - город в Чехии Либерецкого края. Этот город выгодно расположен на перекрестке туристических маршрутов Северной Богемии. Здесь можно найти как исторические места, так и красивые природные достопримечательности. Я работаю оператором пресса на заводе. У меня много свободного времени для отдыха: работаю по графику 5 дней в неделю по 8 часов. Платят хорошо, жаловаться не на что. Как бы не хотелось, но такого уровня автоматизации производства и уровня зарплат в Украине нет, поэтому я живу и работаю в Чехии. Мне все нравится", - кратко и лаконично подытожил Ростислав.

Ростислав OBOZREVATEL

Его работа в Чехии OBOZREVATEL

А вот что думает о работе за границей жительница Днепра Катерина, которая проживает и работает в Варшаве со своим молодым человеком:

"Есть много путей для украинцев для того, чтобы выехать на работу в другую страну: это либо по приглашению, либо по безвизу. Мой выбор пал на рабочую визу. После приезда полностью окунаешься в новый мир, как ребенок учишься заново разговаривать с людьми, ходить в магазин, учить язык. Насчет работы - при выборе правильного и проверенного работодателя можно не думать о том, что кто-то кого-то кинет, моя фирма оплачивала мед. книгу и даже первый вводный рабочий день. Я работала в McDonald’s, заработок вполне хороший, по выработке часов - 2000-2500 злотых (12600-15800 грн) в нормальном темпе", - рассказала девушка.

Ребята успевают открывать новые горизонты OBOZREVATEL

"У хороших работодателей есть договоры с хостелами, и при не знании языка и согласии со всеми условиями проживания - это идеальный вариант. Мне же это не подходило, поэтому мы с друзьями начали поиски квартиры. Это очень долгий и мучительный процесс, так как не все хотят сдавать квартиры иностранцам. Также есть много плюсов проживания в Европе, к примеру - инфраструктура, это по истине цивилизация, если сравнивать с Украиной. Транспортные развязки, транспорт и дороги на очень хорошем уровне, потеряться в городе очень сложно, на каждой остановке есть карта и график автобусов с курсами по городу, в общем - сказка. Коммунальщики работаю тоже "на ура", лично у меня под окнами газон стерегут раз в 3 дня, а подъезд моется каждое утро, за это мы платим как за услуги дома. Для меня существует только один нюанс в пребывании за границей - это документы, ожидание и безразличие структур на твое дело, а также невозможность покинуть страну в которой работаешь и делаешь документы. Напоследок скажу, что это все стимулирует к действиям и переменам, и как бы далеко я не была от дома - мне всегда хочется вернуться", - подытожила Катерина.

Днепрянка Катерина OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

По статистике – каждый пятый украинец уезжает на заработки в Европу. Это 18% всего экономически активного населения страны. Более 3 млн 200 тыс. украинских трудовых мигрантов в год уезжают работать за границу, и это данные на июль 2019 года, а динамика показателя постоянно растет в отрицательную для Украины сторону.

Эксперты не первый год предупреждают о том, что трудовая миграция влечет за собой большие проблемы. Проще говоря, работать за границу уезжают не только украинцы рабочих специальностей, но и высококвалифицированные специалисты узкого профиля.

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