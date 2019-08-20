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Как в Днепре отметят День Независимости: список мероприятий

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В Днепре 24 августа на День Независимости Украины запланирован ряд мероприятий.

По городу ожидается множество перекрытий улиц, фестивалей и концертов, сказано в решении Днепровского городского совета (полный список мероприятий можно посмотреть в конце страницы)

Так, на Фестивальном причале с 8:00 до 12:00 пройдет забег в вышиванках. В связи с этим будет заблокировано движение по Сичеславской Набережной от цирка до Мерефо-Херсонского моста.

День Независимости в Днепре

День Независимости в Днепре

Тourdnepr

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Также в парках Днепра проведут патриотические игры для детей, пикники и концерты.

Кроме этого, в Новокодакском парке устроят флешмоб из шариков в виде большого флага Украины.

Отметим, что в каждом районе Днепра запланированы развлечения как для детей, так и взрослых.

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Полный список мероприятий:

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Мероприятия на День Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре ярко отметят День города: опубликован список мероприятий.

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Место
Украина Днепр
Тег
праздник
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