Как пройдет ВНО 2020 на Днепропетровщине: обнародован график

В Министерстве науки и образования Украины утвердили график проведения ВНО.

Пробная сессия по украинскому языку и литературе состоится 15 июня. По другим учебным предметам – 17-го, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

С 4 июня на сайте Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования разместят обновленные приглашения-пропуски, в которых будут указаны адреса пунктов пробных тестов. Узнать результаты тестирования можно будет с помощью онлайн сервиса.

Школьники пишут ВНО minval.az

“Для получения результатов ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис в следующие сроки: с 15 по 17 июня для украинского языка и литературы и с 17 по 19 июня все остальные предметы. Результаты по украинскому языку и литературе можно будет узнать до 21 юиня”, – сказала Наталья Галич, методист методического центра при департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Пропускать участников ВНО в пункты сдачи будут только с документом, по которому они зарегистрировались, приглашением-пропуском и со средствами индивидуальной защиты. Это маска или респиратор и антисептик для рук.

Основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике и закончится 17 июля. Порог "сдал-не сдал" и результаты ВНО станут известны в соответствующие даты по предметам:

Математика и физика "порог" до 16 июля, результаты до 17.

Украинский язык и литература, иностранные языки, биология и история Украины - "порог" до 24 июля, результаты до 25.

Химия -"порог" до 28 июля, результаты до 29.

Информацию об основной сессии ВНО по всем предметам разместят на сайте регионального центра оценивания качества образования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО для тех, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в основной, запланирована на 23 июля и 11 августа. Результаты появятся 14 августа.

“На основную сессию ВНО участников будут подвозить к пунктам сдачи по графику. Если в предыдущие годы интервал допуска участников составлял 30 минут, то в этом году 1 час 5 минут”, сказала Марина Горбенко-Хвастунова, директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования

Преградой для попадания в пункт сдачи ВНО может стать состояние здоровья, повышение температуры или признаки респираторного заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,ВНО, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание из-за COVID-19 состоятся с соблюдением ряда противоэпидемических мероприятий.