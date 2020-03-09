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9 марта • обновлено в 12:04
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Яна Коваль

Как днепрянки отметили 8 марта: ТОП фото в Instagram

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В главный женский день Днепр перевоплотился в яркую сказку. Модницы превратили новостную ленту в настоящий весенний сад.

Подробнее о том, как днепрянки отметили 8 марта – расскажет OBOZREVATEL.

8 марта: ТОП фото днепрянок в Instagram

8 марта: ТОП фото днепрянок в Instagram

Instagram: savinadasha

Цветы, сладости, украшения, романтический ужин – это только малый список из того, чем на 8 марта радовали красоток любимые мужчины.

В этот день Днепр ликовал и праздновал в квартирах, ресторанах, на главных улицах и конечно же, в сердцах милых дам.

Подарок самой себе - лучший подарок

Подарок самой себе - лучший подарок

Instagram: anna_alkhim

Время тюльпанов

Время тюльпанов

Instagram: anna_alkhim

Праздничное настроение в букете

Праздничное настроение в букете

Instagram: juliana_dentist

Двойное счастье

Двойное счастье

Instagram: dr.loktyonova.yulya

Лучезарная улыбка - это восхитительно

Лучезарная улыбка - это восхитительно

Instagram: olha_matiukhova

Шикарный букет для красивой девушки

Шикарный букет для красивой девушки

Instagram: _anastasia_kurant_

Море цветов

Море цветов

Instagram: kris.dmitrievna

Бокал за прекрасных дам

Бокал за прекрасных дам

Instagram: anyutaprobotiuk

Чувство юмора и красота - бесценно

Чувство юмора и красота - бесценно

Instagram: voronina_model

Праздник в руках

Праздник в руках

Instagram: lena.persimmon

Сколько счастья на одном фото

Сколько счастья на одном фото

Instagram: julia__black__

Улыбкой можно покорить весь мир!

Улыбкой можно покорить весь мир!

Instagram: eleonorazirka

Мужчины любят радовать своих любимых

Мужчины любят радовать своих любимых

Instagram: viola_pilipenko

Настоящая весна на фото

Настоящая весна на фото

Instagram: dashatenya

Яркий вечер с подругами 8 марта

Яркий вечер с подругами 8 марта

Instagram: anastasia_gavrilova1

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на 8 марта на улицах Днепра женщинам дарили цветы.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Красота праздник новости
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