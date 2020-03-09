Как днепрянки отметили 8 марта: ТОП фото в Instagram

В главный женский день Днепр перевоплотился в яркую сказку. Модницы превратили новостную ленту в настоящий весенний сад.
Подробнее о том, как днепрянки отметили 8 марта – расскажет OBOZREVATEL.
8 марта: ТОП фото днепрянок в Instagram
Instagram: savinadasha
Цветы, сладости, украшения, романтический ужин – это только малый список из того, чем на 8 марта радовали красоток любимые мужчины.
В этот день Днепр ликовал и праздновал в квартирах, ресторанах, на главных улицах и конечно же, в сердцах милых дам.
Подарок самой себе - лучший подарок
Instagram: anna_alkhim
Время тюльпанов
Instagram: anna_alkhim
Праздничное настроение в букете
Instagram: juliana_dentist
Двойное счастье
Instagram: dr.loktyonova.yulya
Лучезарная улыбка - это восхитительно
Instagram: olha_matiukhova
Шикарный букет для красивой девушки
Instagram: _anastasia_kurant_
Море цветов
Instagram: kris.dmitrievna
Бокал за прекрасных дам
Instagram: anyutaprobotiuk
Чувство юмора и красота - бесценно
Instagram: voronina_model
Праздник в руках
Instagram: lena.persimmon
Сколько счастья на одном фото
Instagram: julia__black__
Улыбкой можно покорить весь мир!
Instagram: eleonorazirka
Мужчины любят радовать своих любимых
Instagram: viola_pilipenko
Настоящая весна на фото
Instagram: dashatenya
Яркий вечер с подругами 8 марта
Instagram: anastasia_gavrilova1
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на 8 марта на улицах Днепра женщинам дарили цветы.
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