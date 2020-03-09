Как днепрянки отметили 8 марта: ТОП фото в Instagram

В главный женский день Днепр перевоплотился в яркую сказку. Модницы превратили новостную ленту в настоящий весенний сад.

Подробнее о том, как днепрянки отметили 8 марта – расскажет OBOZREVATEL.

8 марта: ТОП фото днепрянок в Instagram Instagram: savinadasha

Цветы, сладости, украшения, романтический ужин – это только малый список из того, чем на 8 марта радовали красоток любимые мужчины.

В этот день Днепр ликовал и праздновал в квартирах, ресторанах, на главных улицах и конечно же, в сердцах милых дам.

Подарок самой себе - лучший подарок Instagram: anna_alkhim

Время тюльпанов Instagram: anna_alkhim

Праздничное настроение в букете Instagram: juliana_dentist

Двойное счастье Instagram: dr.loktyonova.yulya

Лучезарная улыбка - это восхитительно Instagram: olha_matiukhova

Шикарный букет для красивой девушки Instagram: _anastasia_kurant_

Море цветов Instagram: kris.dmitrievna

Бокал за прекрасных дам Instagram: anyutaprobotiuk

Чувство юмора и красота - бесценно Instagram: voronina_model

Праздник в руках Instagram: lena.persimmon

Сколько счастья на одном фото Instagram: julia__black__

Улыбкой можно покорить весь мир! Instagram: eleonorazirka

Мужчины любят радовать своих любимых Instagram: viola_pilipenko

Настоящая весна на фото Instagram: dashatenya

Яркий вечер с подругами 8 марта Instagram: anastasia_gavrilova1

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на 8 марта на улицах Днепра женщинам дарили цветы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!