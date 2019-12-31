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31 декабря • обновлено в 12:41
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Яна Коваль

Как днепряне "разносят" супермаркеты перед праздником. Фото

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До празднования наступающего 2020 года осталось 12 часов. Жители Днепра массово готовятся к событию, а прилавки супермаркетов пустеют за несколько минут.

OBOZREVATEL расскажет, как обстоят дела в крупных продуктовых магазинах Днепра.

Как днепряне готовятся к Новому году

Как днепряне готовятся к Новому году

Еще несколько дней назад в Днепре началась предпраздничная суматоха. Первыми с прилавков магазинов "смели" главные ингредиенты для новогодних блюд: консервированный горошек и кукурузу, свежие овощи, зелень, яйца, мясо, сыр, колбасу, грибы. Особенно яростно пропадали с прилавков алкогольные напитки, на которые сейчас большие скидки во всех торговых точках.

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На кассах огромные очереди

На кассах огромные очереди

Работники супермаркетов не успевают пополнять холодильники и прилавки

Работники супермаркетов не успевают пополнять холодильники и прилавки

Новый год близко

Новый год близко

Ближе к празднику днепряне массово покупают презенты для близких, сладкие подарки, украшения для дома. Также быстро "сметают" новогодние праздничные наборы – как со сладостями, так и для ухода за собой.

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На кассах разгораются нешуточные баталии: выстраивается длинная очередь и люди довольно сильно нервничают. Кроме того, тех, кто отходит от очереди за забытой покупкой – автоматически считают последним к кассе. По этой причине возникают конфликты между покупателями.

Яйца раскупают с огромной скоростью

Яйца раскупают с огромной скоростью

Любителей свежей зелени много

Любителей свежей зелени много

Днепр готовится к Новому году

Днепр готовится к Новому году

Около крупных супермаркетов процветает уличная торговля: фрукты, елки, консервация – можно приобрести все, чего душа пожелает.

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Раскупили даже носки

Раскупили даже носки

Праздник уже на пороге

Праздник уже на пороге

Огромные очереди толпятся у прилавков, ведь каждый хочет успеть прикупить все к новогоднему столу. Но не стоит забывать о культуре и уважении друг к другу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как будет работать транспорт в Днепре в новогоднюю ночь.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
супермаркет новогодние подарки Новый Год-2020 новости
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