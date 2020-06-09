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9 июня • обновлено в 19:41
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Как абитуриентам с оккупированного Донбасса вступить в ВУЗы Днепра: опубликовано объяснение

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На Днепропетровщине внешнее независимое оценивание начнется 25 июня с математики и закончится 17 июля тестированием по химии. Приемные комиссии откроют двери с 13 августа.

Аттестаты выпускникам 11- х классов выдадут не раньше августа. Это значит, что и вступительные экзамены откладываются, сообщил Антон Кожевников, - ответственный секретарь приемной комиссии Днепровской Политехники.

Абитуриенты сдают ВНО

Абитуриенты сдают ВНО

kh.vgorode.ua

Абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступать в любой из 77 учебных заведений без сдачи ВНО. Абитуриенты с территории проведения операции объединенных сил - участвуя в общем конкурсе и получая баллы за вступительные экзамены.

Документы, выданные оккупационным правительством Крыма и Донбасса в приемных комиссиях учебных заведений не принимаются.

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий, предусмотренные законодательством, останутся без изменений. Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать в каждом учебном заведении, где в прошлом году работал хотя бы один из них. Дополнительно центры откроются в Сумах, Харькове, Ужгороде и в Ровно.

В текущем году абитуриенты могут подавать до пяти заявлений на бюджет и неограниченно на контракт. Сроки приема документов на заочную, вечернюю и дистанционную формы обучения устанавливается каждым учебным заведением и указывается в правилах приема. Приказ о зачислении во всех вузах состоится 5 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киевские власти предложили в этом году отменить ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в связи с пандемией коронавируса.

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Место
Украина Днепр
Тег
ВНО
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